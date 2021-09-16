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رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: أصبح لدينا بنية تحتية قادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة

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رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: أصبح لدينا بنية تحتية قادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: أصبح لدينا بنية تحتية قادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة

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أشاد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالطفرة الكبيرة التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية، لافتا أننا أصبح لدينا الأن بنية تحتية قادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى، الخميس، لمنتدى بورسعيد الاقتصادي في دورته الثالثة المنعقدة تحت عنوان «شرق بورسعيد وجهة الاستثمار العالمية – قاطرة تنمية مصر»، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وأكد «محمود»، أن الصناعة هي قاطرة التنمية مؤكدا أن الرئيس طالب بضرورة العمل على زيادة حجم الصادرات لنحو 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المجلس يسعى لإصدار قوانين جديدة تتماشى من الوضع الحالي، خاصة وأن أغلب القوانين الحالية صدرت منذ أكثر من نصف قرن، لافتا إلى أن القوانين الجديدة تعمل على القضاء على البيروقراطية والفساد. ووعد معتز محمود بدعوة أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب لزيارة بورسعيد بمجرد عودة مجلس النواب للانعقاد.

وأوضح أن القيادة السياسية، أصبحت تدعم الاقتصاد بشكل كبير، لافتا إلى أن السياسة بجميع قراراتها يجب أن تعمل على دعم الاقتصاد كما يحدث في دول العالم مثل ألمانيا وأمريكا وغيرهما، مؤكدًا أننا اجتزنا أصعب المراحل والقادم أسهل بكثير.

وطالب «محمود»، بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات وإعفاءات ضريبية شاملة لجذب استثمارات أجنبية.

المصرى اليوم

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