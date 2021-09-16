«الضرائب» تلزم 3737 شركة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف ديسمبر المقبل

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أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم 443 لسنة 2021 بإلزام المجموعة الاولى من الشركات المسجلة في مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإجمالى عدد 3737 بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارًا من 15 ديسمبر 2021.

وقال رضا عبدالقادر، رئيس المصلحة في بيان أمس، ان المصلحة ستقوم قريبًا من خلال الرابط التالى على موقع مصلحة الضرائب الالكتروني

https://www.eta.gov.eg/ar/content/enquiry-services بإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم (443 ) لسنة 2021 عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبى الخاص بهم التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار «عبدالقادر» إلى أن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات «وزير المالية» بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وأوضح «عبدالقادر» أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة، لافتًا إلى أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسؤول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة وهى الإسم، والصفة، والرقم القومى، ورقم الهاتف، والإيميل الشخصى.

واستكمل «عبدالقادر» الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الإلتزام بها قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير)، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal) وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) وفقا للمعاييرالتى تحددها مصلحة الضرائب، وكذلك البدء في إصدار الفواتير الكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.

ولفت رئيس المصلحة إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.

وأكد «عبدالقادر» أن هذه الشركات يمكنها من خلال البريد الإلكترونى eInvoice@eta.gov.eg، أن تتواصل مع المصلحة للرد على كل الاستفسارات لديها، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كل الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات .