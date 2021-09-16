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الغرف التجارية : تكامل الأدوار بين كافة الجهات لتنظيم معرض «أهلا مدارس»

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الغرف التجارية : تكامل الأدوار بين كافة الجهات لتنظيم معرض «أهلا مدارس» الغرف التجارية : تكامل الأدوار بين كافة الجهات لتنظيم معرض «أهلا مدارس»

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قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح بنشر المعارض زاد من التعاون بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة والغرف التجارية لتنظيم معرض أهلًا مدارس بالمحافظات المختلفة، وتعاون وزارتي والصناعة والمحافظة وغرفة القاهرة لتنظيم المعرض الرئيسي الذي تم افتتاحه، أمس الأربعاء، في صالح المواطن.

ويأتي هذا ضمن خطة الاتحاد العام للغرف التجارية تماشيًا مع الخطة العامة للدولة طبقًا لرؤية 2030 وان هذا أمر مهم لتنظيم معرض ناجح يفيد المواطنين، ويخفف الأعباء عن كاهلهم، وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمشاركة القوية للشعب المختلفة بغرفة القاهرة، خاصة في قطاعات الأدوات الدراسية والملابس والأحذية والمنتجات الجلدية وأجهزة الحاسب الآلى، وغيرها من الأنشطة التي تحتاجها الأسر المصرية بشكل عام، وبصفة خاصة أثناء الموسم الدراسى، موجهًا شكره لكافة الغرف التجارية والشعب التجارية بالغرف على دورها الاقتصادي الاجتماعي المهم جنبًا إلى جنب مع الدولة. ونشير إلى أن معرض “أهلاً مدارس” تم افتتاحه أمس ومقام بأرض المعارض بمدينة نصر، خلال الفترة من 16 إلى 30 سبتمبر 2021

المصرى اليوم

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