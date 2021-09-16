حبس «العارجه» وزوج نجلتها لقتلهم الزوج وقطعا جثته لأشلاء في قليوب

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قررت نيابة قسم قليوب حبس ربة منزل وزوج نجلتها 4 أيام على زمة التحقيقات بتهمة قتل زوج الأولى وتقطيع جثته أشلاء والقاءها في ثلاث مصارف زراعية بدائرة مركز قليوب كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب أحد الأطباء الشرعين لتشريح أجزاء الجثة لمعرفة نوع المادة المخدرة التي وضعتها الزوجة في طعام زوجها لتغيبه عن الوعى والتصريح بالدفنة، عقب ذلك كما أرسلت النيابة الأداة المستخدمة في الواقة إلى المعمل الجنائي.

وأدلت المتهمة وزوج ابنتها باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حيث قالت الأولى إن زوجها اعتاد معاملتها معاملة سيئة، وأنها تحملت الكثير منه حتى قررت التخلص منه.

أضافت أنها وضعت له أقراص مخدرة في الطعام حتى غلبه النعاس وأجهزت عليه بمعاونة زوج ابنتها وقطعوه 3 أجزاء سفلى وعلوى ومنطقة الرأس بسكين المطبخ ووضعوه بجوالين وكيس بلاستيك وألقوه في ثلاث ترع بدائرة المركز.

قالت المتهمة وشهرتها «العارجة»، 45 عاما أن أفعاله السيئة جعلتها ترتكب تلك الجريمة البشعة حيث إنه لم يكف طيلة سنوات زواجهما عن التعدى عليها بالضرب والمعاملة السيئة.

تمكنت اجهزة أمن القليوبية من كشف غموض مقتل مسجل خطر بالقليوبية حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته حيث قامت بمساعدة زوج ابنتها بتخديره وذبحه بسكين وتقطيع جثته إلى 3 أجزاء ووضعت كل جزء منها في جوال وتخلصت منها بالقاءها في الترع وتبين انه مسجل خطر دائم التعدي عليها بالضرب.

وتوصلت التحريات إلى قيام زوجة المجني عليه 45 سنة ربة منزل وشهرتها «العارجة» السابق اتهامها فـي قضية مشاجرة وزوج ابنتها 25 سنة يعمل طرف المجني عليه قاما بقتله داخل مسكنهما والتخلص من جثته وباستهداف المتهمين تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.