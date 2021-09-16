«المهندسين» : إقامة حفل تأبين الراحل «حسب الله الكفراوي» 18 سبتمبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين، برئاسة هاني ضاحي، النقيب العام، عن إقامة حفل تأبين للمهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان، ونقيب المهندسين الأسبق، 18 سبتمبر المقبل، وذلك بمقر النقابة العامة، في شارع رمسيس.

يذكر أن نقيب المهندسين الحالي، هاني ضاحي، تلقى العزاء في الراحل بجانب نجلي الوزير حسب الله الكفراوي، واللواء هشام أبوسنة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والمهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، في الراحل المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان ونقيب المهندسين الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي، عقب وفاته في 5 أغسطس الماضي.

وكان على رأس الحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحالي، وبعض الشخصيات العامة.

وتولي «الكفراوي»، منصب نقيب للمهندسين عام 1991، ثم تولى منصب وزير الإسكان لمدة 16عامًا، لقب خلالها بأبوالمدن الجديدة.

وأعرب المهندس هاني ضاحي عن حزنه الشديد لوفاة الفقيد حسب الله الكفراوي، مضيفاً أنه وطني شريف صاحب السجل الناصع والأيادي البيضاء وأول من فكر في بناء مجتمعات عمرانية جديدة لمصر، وقيمة هندسية وطنية نادرة، وطاهر اليد عفيف اللسان، حقَّق الكثير لمصر وبإنكار ذات وحب لهذا الوطن.