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وليد الحريري يكشف كواليس احتفالية النجمة العاشرة ومجسم برج الأهلي ( وصور)

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وليد الحريري يكشف كواليس احتفالية النجمة العاشرة ومجسم برج الأهلي (فيديو وصور) وليد الحريري يكشف كواليس احتفالية النجمة العاشرة ومجسم برج الأهلي ( وصور)

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شهدت احتفالية النادي الأهلي بتدشين النجمة العاشرة باللقب الأفريقي الكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل كانت حديث الحضور وجمهور القلعة الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعي وهي عندما كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي النقاب عن البرج الأيقوني للنجمة العاشرة الذي من المقرر تشييده مكان المدرج القديم بملعب التتش.

ولفت انتباه الجميع التقنية العالمية التي عرض بها مجسم لحجم برج النجمة العاشرة والذي استعان خلاله كابتن محمود الخطيب بمصصم الإضاءة والمؤثرات البصرية العالمي وليد الحريري الذي أبهر الجميع بعرض عالمي لمجسم البرج مستخدما تقنية الـ 3D مابينج بروجيكتور التي تناول من خلالها «شو» خاص بكل نجمة بداية من النجمة الأولى التي تم تحقيقها في إدارة صالح سليم ومرورا بالنجوم التي حقهها الأهلي خلال مجلس حسن حمدي وحتي العاشرة التي استطاع الشياطين الحمر تحقيقها بالفوز على فريق كايزرتشيفز.

وعقب عاصفة من التصفيق للشو المبهر الذي قدمه الحريري أشار الخطيب إلى أن النجمة العاشرة سوف يتم إضاءتها كل يوم في العاشرة مساءاً ليتم تدشين النجمة العشرة بالشكل المناسب.

وشارك وليد الحريري الجمهور لعرض مجسم برج النجمة العاشرة بتقنية الـ 3D مابينج بروجيكتور عبر «فيس بوك» ووجه كلمة شكر لكل من ساهم في نجاح الاحتفالية التي نظمها هشام جمال في توقيت قياسي وهو 12 ساعة فقط بالإضافة إلى عناصر نجاح الحفل من ملك تصميم وتنفيذ المسارح تامر فوزي وأجهزة وهندسة صوتية لعماد نبيل ومدير الإضاءة جلال الذكي وعرض الـ fire works لسامي يوسف.

المصرى اليوم

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