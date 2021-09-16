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رفع 30 طن مخلفات وغسيل الأرصفة في حملة نظافة بأحياء مدينة الأقصر

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رفع 30 طن مخلفات وغسيل الأرصفة في حملة نظافة بأحياء مدينة الأقصر رفع 30 طن مخلفات وغسيل الأرصفة في حملة نظافة بأحياء مدينة الأقصر

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شدد العميد طارق لطفي رئيس المدينة على رؤساء الأحياء وقطاعات النظافة والإدارة العامة للنظافة والتجميل بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات النظافة اليومية بنطاق أحياء مدينة الأقصر.

قامت المهندسة هدية ثابت دردير مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، بتنفيذ حملة نظافة مكثفة بمنطقة شمال، بالوردية الصباحية في المنطقة الواقعة بين كوبري الكباش والمطار من الجهة اليمني تحديداِ، والشهيرة باسم حديقة ( بيت علام ) شملت رفع التراكمات والمخلفات .

وفي سياق متصل قام حي جنوب بقيادة حسن خليدي رئيس الحي وسمير سعود نائب رئيس الحي، باستكمال اعمال حملة النظافة وغسيل الأرصفة والتي استهدفت بكورنيش النيل .

أسفرت الحملات، عن رفع 30 طن تراكمات وأتربة ومخلفات الصلبة، وذلك في إطار استمرارية حملات النظافة اليومية لتحسين المظهر العام لمدينة الأقصر.

المصرى اليوم

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