على أنغام «طبلة الست».. «إيزيس الدولي لمسرح المرأة» يطلق دورته التأسيسية

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انطلقت فعاليات الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة «دورة فتحية العسال» في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بالغناء لإيزيس إلهه القمر أيقونة المهرجان، حيث بدأت فعاليات حفل الافتتاح على أنغام الطبلة مع بنات فرقة طبلة الست.

وتضمنت الفقرة الفنية عدد من أغنيات الفلكلور الشعبي التي أشاعت أجواء من البهجة والمرح واستمتع بها الحضور وضيوف المهرجان، ومنها «على ورق الفل دلعنى» و«سلم على» و«يابهية».

أخرج مراسم الحفل المخرج عادل حسان وقدمته الإعلامية منى سلمان ببضع كلمات عن إيزيس قائلة «أنا إيزيس سيدة البلاد، أبدعت مع تحوت الكتابة، أبدعت خصوبة الحقول، والملاحة في البحار، جعلت العدالة قوية والحق أثمن من الذهب والفضة، ألفت بين الرجال والنساء وسننت شريعة المحبة، أنا من قاوم حكم الطغاة ووضع نهاية لسفك الدماء وأمرت بحفظ الواقع جميلا».

وأشارت إلى أن هذه الدورة مهداة لروح الكاتبة فتحية العسال، وتشهد مشاركة 16 عرضا مسرحيا من 9 دول، وتتولى رئاسته الشرفية النجمة الجميلة سوسن بدر ووقف خلفه مجلس أمناء يضم عدد من الشخصيات الهامة والداعمة بقوة لفكرة المهرجان، وهم الفنان فتحى عبدالوهاب المخرج خيرى بشارة والسفيرة مشيرة خطاب والإعلامية مشيرة موسى والناقدة عبلة الروينى والمخرج سعيد قابيل ومستشارة التأسيس المخرجة نورا أمين والمستشار الفنى الناقد رامى عبدالرازق.

وقامت بالترجمة إلى الإنجليزية الإعلامية والمخرجة رشا الجمال، وحضر الحفل لفيف من المسرحيين من مصر والدول العربية والأجنبية ومنهم الفنان فتحى عبدالوهاب والفنانة الأردنية سميرة الأسير والفنانة السورية أمل حويجة وأحمد أبورحيمة مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة ومدير مهرجان الشارقة للمسرحيات القصيرة، والناقدة البحرينية زهراء المنصور والفنانة الهولندية آن ماري دى بروين.

ورحبت رئيسة المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفي خلال كلمتها في حفل الافتتاح بكل الضيوف والفرق المشاركة من مصر واليابان والأردن وهولندا وروسيا وتونس والمانيا والبرازيل ورومانيا، ووجهت التحية لشركاء المهرجان والداعمين وعلى رأسهم وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم والمجلس القومى للمرأة برئاسة د. مايا مرسى، بالإضافة إلى وزارة الشباب برئاسة د.أشرف صبحى ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومركز التحرير الثقافى وشركة إيفنت هاوس وتجمع تماسى للفنون الادائية والمجلس الثقافى البريطانى ومعهد جوته الألمانى والسفارة الهولندية والمركز الثقافى الروسى والتحرير لاونج وستوديو عماد الدين وكالتوجراف وسامى أمين وجمعية النهضة العلمية الجيزويت.

وقالت: اليوم نحتفل معكم بميلاد مهرجان جديد للمسرح، طاقة جديدة من طاقات الفن، نرجو أن تنير وتساهم في مواجهة الظلام والانتصار عليه، فالفن نور والمسرح أبوالفنون، وإيزيس هي المرأة القوية المحبة، الأم التي لملمت أشلاء زوجها لتنجب حورس من أجل الانتصار للحق والخير ومواجهة قوى الشر والظلام، فلنحتفى بالمسرح تحت ظل إسمها ونقتدى بها ونحتفل بمسرح المرأة، المرأة المبدعة التي تستمد قوتها من إبداعها وتساهم في مواجهة قوى الظلام بالفن والإبداع المسرحى.

وأضافت: يهدي المهرجان دورته الأولى ولحظة ميلاده لاسم واحدة من رائدات العمل والإبداع النسائي وخاصة المسرحي، لطالما تصدت لقضايا المرأة والحرية، واحدة ممن حملن مشاعل النور والحرية وألهمت وأنارت الطريق إنسانيا وفنيا لكثير من المبدعات والمبدعين إلى المناضلة الأم والانسانة الملهمة الكاتبة فتحية العسال، موجهة الشكر لكل من ساهم وشارك ودعم من أجل أن يخرج هذا المهرجان للنور.

وأكدت السفيرة د.مشيرة خطاب في كلمتها على فخرها وسعادتها بالدورة الأولى لمهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة، وحجم الحضور الدولي في المهرجان من فرق عربية وأجنبية من أنحاء العالم، مضيفة أنه ليس من قبيل المصادفة أن مصر أعلنت منذ يومين استراتيجية حقوق الإنسان وأبسط حق من حقوق الإنسان هو حق التعبير، والفن هو أهم وسائل التعبير ونقل الافكار وله أشكال مختلفة لكن المسرح من وجهة نظرها هو أكثر وسيلة فعالة في تحقيق ذلك المسرح لأنه وسيلة حيوية، فالمسرحية تعرض يوميا ولكن في كل يوم يكون العرض مختلفا عن اليوم السابق نتيجة للتفاعل بين الفنانين والجمهور، مؤكدة أن المسرح يمنحنا قوة وإذا كنا نتحدث عن المرأة، فإن صوت المرأة على المسرح دائما أقوى.

واختتم الحفل بصعود مديرتا المهرجان الكاتبة رشا عبدالمنعم والمخرجة والكاتبة عبير على والإعلامية مشيرة موسى عضو مجلس الأمناء إلى خشبة المسرح والتقاط عددا من الصور التذكارية مع رئيسة المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفى والسفيرة د.مشيرة خطاب والإعلامية منى سلمان والإعلامية والمخرجة رشا الجمال.

وسبق الحفل افتتاح السفيرة مشيرة خطاب لمعرض كاريكاتير «نساء المسرح» في قاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة الذي ينظمه المهرجان بالتعاون مع الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير ويستمر على مدار فترة انعقاد المهرجان حتى 21 سبتمبر الجارى.

وعقب استراحة قصيرة، قدمت فرقة فرسان الشرق التابعة لدار الأوبرا المصرية أول عروض المهرجان «بهية» على خشبة مسرح الهناجر من إخراج وتصميم كريمة بدير.