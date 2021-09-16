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الوحدة المحلية لمدينة دسوق تستعد لاستقبال فصل الشتاء

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الوحدة المحلية لمدينة دسوق تستعد لاستقبال فصل الشتاء الوحدة المحلية لمدينة دسوق تستعد لاستقبال فصل الشتاء

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شهدت رئاسة مركز ومدينة دسوق برئاسة المحاسب السيد عبد الستار، رئيس المركز والمدينة، صباح الخميس، اصطفاف عناصر ومعدات وسيارات مركز ومدينة دسوق للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول بنطاق المركز والمدينة، وذلك بمشاركة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق والوحدات القروية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والسيول وكيفية مواجهتها فى حالة الطوارئ في إطار استعدادات رئاسة مركز ومدينة دسوق لموسم فصل الشتاء ومواجهة التغيرات المناخية الطارئة، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وقال رئيس المدينة لقد تم عمل سيناريو لسرعة التعامل وتقسيم العمل إلى 4 فرق رئيسية موزعة على الأماكن المنخفضة بالمدينة، والتي يتم تجميع المياه بها وكيفية التعامل السريع مع الأزمة، وفي سياق متصل، قامت شركة مياه الشرب والصرف بالتنسيق مع مجلس المدينة ببدء العمل منذ بداية الشهر بتطهير خطوط الصرف وصفايات المطر، وذلك خلال خطة زمنية محددة ومازال العمل بالتطهير مستمرًا.

جاء بحضور نواب رئيس المركز والمدينة، رؤساء الأحياء، رؤساء القرى، مدير منطقة المياه وفريق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

دسوق
دسوق
دسوق

المصرى اليوم

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