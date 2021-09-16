دولة عربية تعلن دخولها الموجة الرابعة من كورونا

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صرّح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، اليوم الخميس، بأن هناك ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا والمُدخلين إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أن عدد الحالات المدخلة إلى المستشفيات بلغت 193 حالة، منها 79 حالات بالعناية المركزة وباقي الحالات على أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضح الشخرة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أنّ «نسبة الإصابة الإيجابية في الضفة والقدس 15.7% وفي قطاع غزة 30% وهذا مؤشر خطير، حيث إننا دخلنا الموجة الرابعة بقوة وهى لا تفرق بين كبير بالسن أو صغير».

وأكد أنّ لجنة الوبائيات في اجتماع دائم وتواصل مباشر مع كافة أعضاء اللجنة لمعرفة ما هو المجرى الذين ستسلكه الوزارة، مشيرًا إلى أنهم لا يريدون العودة إلى المربع الاول، بحيث أن ينتظر الناس قرارات تتخذ تعطل الحياة اليومية.

ووجّه نداء إلى كافة المواطنين التوجه لتلقّي اللقاح والالتزام بإجراءات الحكومة والإجراءات الصحية داخل المؤسسات والأماكن المغلة حتى تتمكن فلسطين الخروج من تلك الأزمة.

وشدّد الشخرة خلال حديثه على أنه بحسب الإجراءات الصحية والدراسات التي أُجريت على مستوى العالم فإن الذي تلقي اللقاح بعيدًا عن نوع اللقاح هو محمي بشكل كبير جدًا من الإصابة بهذا الفيروس.

وأضاف الشخرة أن «نسبة 3-5% من تظهر عليهم الأعراض هم مطعّمون إذا ما كان مطعما تلقوا الجرعتين كاملتين».

وأشار الشخرة في ختام حديثه إلى أنه في حال لم يلتزم المواطنون في اتخاذ الإجراءات لحماية نفسه ستضطر اللجان مشتركة مع اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الوزراء، محمد أشتية، إلى أخذ إجراءات أشد من ذلك.