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أحمد شوبير يكشف كواليس الصراع على رئاسة لجنة الأندية

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أحمد شوبير يكشف كواليس الصراع على رئاسة لجنة الأندية أحمد شوبير يكشف كواليس الصراع على رئاسة لجنة الأندية

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تحدث النجم السابق للنادي الأهلي ومنتخب أحمد شوبير، عن كواليس انتخابات رابطة الأندية المحترفة، المقرر إجاء انتخاباتها يوم الأحد المقبل 19 سبتمبر 2021.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي الصباحي، إن الأندية رفضت مقترحا بتولي محمد فضل رئاسة لجنة الأندية، ورشحت أحمد دياب لرئاسة اللجنة، كما رشحت مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب ليكون نائباً لدياب، على أن يكون محمد فضل ضمن أعضاء اللجنة.

وأوضح أحمد شوبير أن الأندية باتت قوية ورشحت 9 أندية أحمد دياب لرئاسة رابطة الأندية المحترفة من أبرزها: بيراميدز والإسماعيلي والاتحاد السكندري، فيما ترغب أندية المقاولون العرب والجونة والبنك الأهلي في أن يكون محمد فضل رئيساً للجنة، ورشح نادي خالد طلعت، فيما رشح المصري شريف صالح.

وأضاف شوبير: كل الطرق الآن تقود إلى أن يتولى أحمد دياب رئاسة رابطة الأندية المحترفة، وستتعقد الأمور في حالة واحدة فقط وهى إذا أصر اتحاد الكرة، أن تقام انتخابات رابطة الأندية على اللائحة القديمة.

وكان اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، قد وجه الدعوة لأندية الدوري الممتاز، في خطاب رسمي، لترشيح ممثل عن كل منها، لانتخاب رابطة الأندية المحترفة، وحدد اتحاد الكرة في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

المصرى اليوم

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