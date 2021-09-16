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ميدو للاعبي : «حمدي النقاز خد 290 ألف دولار كاش»

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ميدو للاعبي الزمالك: «حمدي النقاز خد 290 ألف دولار كاش» ميدو للاعبي : «حمدي النقاز خد 290 ألف دولار كاش»

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كشف أحمد حسام ميدو لاعب السابق عن تفاصيل عقد حمدي النقاز لاعب الزمالك الجديد.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: هناك بعض المعلومات الخاطئة التي نقلت حول صفقة حمدي النقاز.

وكشف ميدو للاعبي الزمالك الثائرين بسبب حمدي النقاز أن اللاعب التونسي حصل بالفعل على 290 ألف دولار مقدم تقاعد أي ما يعادل 4 ملايين ونصف جنيه.

وتأتي تصريحات ميدو لتزيد من حالة الاحتقان بين اللاعبين الثائرين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة أو مكافآت الدوري في حين أن ميدو المقرب من حسين لبيب أعلن رسميا حصول النقاز على 290 ألف دولار مقدم تعاقد.

المصرى اليوم

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