حسين لبيب يحتوي ثورة وتمرد اللاعبين بهذا القرار

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وجه حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي الزمالك الدعوة للجهاز الفني ولاعبي الفريق الكروي الأول والجهازين الطبي الإداري لاجتماع طارئ في الرابعة عصر اليوم الخميس، بمقر النادي في محاولة لاحتواء ثورة غضب اللاعبين وكمحاولة منه لاقناعهم بالتراجع عن عدم خوض مران اليوم الخميس بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ورصدت «المصري اليوم« الرسالة التى تم إرسالها عبر تطبيق «الواتساب« الخاص باللاعبين وكارتيرون والجهاز الفني والأجهزة المعاونة بالفريق الكروي الأول حيث تضمنت الرسالة ضرورة التأكيد علي الجميع بالحضور في الرابعة عصرا للاجتماع مع رئيس النادي لمناقشة الأزمة الاخيرة بخصوص المستحقات والمكافآت ورفضهم الدخول في معسكر مغلق.

وانتظم الخماسي محمود حمدي «الونش«وعمر السعيد ومحمود عبد العزيز والتونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المران الجماعي أمس.

وغاب الخماسي عن مران الفريق الثلاثاء وذلك بعد حصولهم على لقاح فيروس كورونا.