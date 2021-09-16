صبحي: دعم القيادة السياسية ركيزة أساسية لوصول الرياضة المصرية لمكانة مرموقة

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء خالد شكري رئيس جهاز الرياضة العسكري، اللواء يحيي ذكريا مساعد قائد القوات الجوية؛ انطلاق البطولة الاحترافية الدولية «Air Forse One» للكيك بوكسينج، بمشاركة اوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

في كلمته قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: «كل الشكر والتقدير لقيادات القوات المسلحة المصرية وجهاز الرياضة العسكري على هذا الجهد ودعم هذه البطولة، ووجود العقيد محمد عبده ابوستيت في المباراة الإفتتاحية ضد اللاعب الروسي فهو نموذج شبابي علمي يعبر عن قدرات القوات المسلحة المصرية في إخراج أبطال ونماذج بشكل علمي مدروس، ونفخر ونتشرف بأن يُرفع اسم علم مصر عالياً» .

كما أكد وزير الرياضة على الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى للرياضة والشباب المصرى، ومتابعته لمشاركات أبطال مصر في البطولات الرياضية الدولية، وتحفيزه لهم لتقديم أفضل أداء، مشيراً إلى أن استضافة البطولة الإحترافية تأتي استمراراً للتفرد والتميز المصري في إستضافة مختلف البطولات والأحداث العالمية .

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى العقيد الدكتور محمد عبده أبوستيت لفوزه ببطولة «Air Forse One»، وكان بطل مصر والقوات المسلحة في الكيك بوكسنج العقيد محمد عبده أبوستيت قد حصل على بطولة العالم ٦ مرات، بجانب بطولة العرب لعدد 5 مرات ودورة الألعاب العربية لمرتين، كما قدم الوزير التهنئة للقوات الجوية والقوات المسلحة المصرية على هذا الفوز الكبير، والذي لم يتأتي إلا برعاية واهتمام القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بالبطولة والتي تقام بمشاركة 22 لاعب من روسيا، هولندا، فرنسا، الأردن، بالإضافة إلى مصر ومشاركة 12 لاعب من فريق القوات الجوية المصرية وعلي رأسهم العقيد محمد عبده ابوستيت.

وتقام البطولة لأول مرة في مصر والشرق الأوسط على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ومن خلال وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة ووزارة الدفاع وشركة روابط الرياضية والاتحاد المصري للكيك بوكسينج.