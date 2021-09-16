المنيري: لاعبو بيراميدز محصنين ضد كورونا

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حصل جميع العاملين بنادي بيراميدز واللاعبون والجهاز الفني والإداري، على لقاح فيروس كورونا، في إطار توجيهات الإدارة والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لتحصين جميع العاملين فيه ضد الفيروس.

وجاء تحصين جميع أعضاء النادي والحصول على فيروس كورونا في إطار الإعداد للموسم الجديد، والذي يشهد خروج الفريق في رحلات خارجية في ظل مشاركته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الثالث على التوالي.

وتولى الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز متابعة إجراءات عملية تحصين اللاعبين وجميع أفراد النادي مع منح الفريق راحة تحسبا لأي آثار جانبية للقاح.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي سموحة يوم ٢٤ على استاد السويس الجديد في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.