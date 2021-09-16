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محامي النقاز: وسطاء عرضوا الانتقال إلى الأهلى.. والأزمة مع المثلوثي انتهت

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محامي النقاز: وسطاء عرضوا الانتقال إلى الأهلى.. والأزمة مع المثلوثي انتهت محامي النقاز: وسطاء عرضوا الانتقال إلى الأهلى.. والأزمة مع المثلوثي انتهت

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أكد أنيس بن ميم، محامي ووكيل حمدي النقاز، لاعب فريق ، وصول النجم التونسي إلى القاهرة وانتظامه غدا في التدريبات الجماعية للفريق.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية: «النقاز يريد مصالحة جماهير الزمالك من خلال تقديم مستوى مميز، واللاعب قدم تضحيات كبيرة من أجل العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء، وكان يملك العديد من العروض المغرية لكنه رفضها من أجل الفارس الأبيض».

وأضاف: «الخلاف كان مع الإدارة السابقة، خاصة أنه كان ممكن إدانة الزمالك وحرمانه من القيد، تم التنازل بشكل نهائي عن القضية التي رفعها اللاعب ضد الزمالك، ولم يعد هناك تهديدا بعقوبات أخرى».

وأضاف: «لا يوجد بند لإعارة اللاعب خارج الزمالك، ومشاركته ستكون وفقا لقرار الجهاز الفني، مع وجود التونسي حمزة المثلوثي في نفس مركز النقاز».

وعن مفاوضات الأهلى مع اللاعب: «كان هناك تفاوض ولكن لم ترتقى إلى العرض الرسمي ولكن من بعض الوسطاء الذين تحدثوا مع اللاعب لكى ينضم إلى الأهلي ولكنها كانت اتصالات ودية».

وعن أزمة النقاز والمثلوثي: «تم حل الأمر بين الثنائى بعد تدخل عدة أطراف وانتهت الأزمة، واللاعب لن تتم إعارته لأن كارتيرون طلب التعاقد معه وأكد على ضرورة تواجده في الموسم المقبل».

المصرى اليوم

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