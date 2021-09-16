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شهد سعر الذهب، صباح اليوم الخميس، 16 سبتمبر 2021، انخفاض بشكل كبير وابتعدت عن حاجز 1800 دولار للأوقية، لتحقق أكبر انخفاض فى اسبوع، وواصلت أسعار الذهب في مصر، انخفاضها فى استحابة للتراجع العالمى، ويتأثر الذهب محليا بالأسعار العالمية والتى تشهد تراجعا كبيرا .

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 890 إلى 893 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 780 إلى 782 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا 670 إلى 672 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر والتى تتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب، من 6240 إلى 6256 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم الخميس، بنسبة كبيرة محققة أكبر انخفاض لها منذ فترة ، وذلك بسبب ترقب المستثمرين لأى مؤشرات حول موعد بدء مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى تخفيض مشتريات الأصول ورفع الفائدة، وسيصدر بنك الاحتياطى قراره الأخير بشأن السياسية النقدية الاسبوع المقبل .

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.18%، مبتعدا عن حاجز 1800 دولار للأوقية، حيث تم تداول الذهب عند 1791 دولارا للأوقية ، وقد يجد الذهب الدعم على 1780.60 دولارا للأوقية والمقاومة على 1810.60 دولارا للأوقية، وتتأثر أسعار الذهب بالبيانات الإقتصادية الأمنريكية واتجاه الفيدرالى نحو الفائدة والدعم النقدى .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 788.96 جنيها، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,785.34 $.

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