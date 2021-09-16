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من جماهير ليفربول لإدارة النادي : «ادفعوا لمحمد صلاح ما يريده»

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من جماهير ليفربول لإدارة النادي : «ادفعوا لمحمد صلاح ما يريده» من جماهير ليفربول لإدارة النادي : «ادفعوا لمحمد صلاح ما يريده»

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سيطرت حالة من السعادة الكبيرة على جماهير نادي ليفربول الإنجليزي بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه الفرعون المصري خلال مباراة ميلان مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على ميلان بنتيجة 3-2، وقدم الفرعون المصري أداء لافتاً وسجل هدف الفريق الإنجليزي الثاني في مرمى العملاق الإيطالي ميلان الذي قدّم مباراة كبيرة بدوره.

وكان صلاح قد أضاع ركلة جزاء احتسبت لفريق ليفربول قبل أن يعود ويصحح الخطأ ويسجل هدف ليفربول الثاني.

وعزفت جماهير نادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ملحمة في حب محمد صلاح، عقب نهاية المباراة، وطالبوا مجلس إدارة نادي ليفربول بدفع أي مقابل يريده النجم المصري من أجل تجديد عقده.

ووفقاً لتقارير إنجليزية يرغب محمد صلاح في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً للموافقة على تمديد عقده مع فريق ليفربول.

وقالت الجماهير في تغريداتها: «محمد صلاح أفضل لاعب في العالم»، «لا يوجد لاعب في العالم يظهر بهذا الثبات في المستوى لعدة مواسم متتالية»، «إذا كان صلاح يريد 500 ألف جنيه أعطوها له أعوه ما يريد، لا يمكن تعويضه»، «لا يوجد من هو أفضل من محمد صلاح سوى ميسي»، «أمنحوا صلاح ما يرد أجعلوه يجدد عقده بأسرع وقت من فضلكم».

المصرى اليوم

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