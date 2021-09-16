أخبار عاجلة

الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف -
"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات -
"الحقيل" يلتقي رواد أعمال "الاستثمار الجريء" ويبحث الفرص الاستثمارية للقطاعين البلدي والإسكاني -
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور) -
مياه أسيوط تنفذ 8 برامج تدريبية وورش عمل بتخصصات مختلفة لـ200 متدرب من العاملين -
المجمع المقدس يحذر من «راهب مزيف»: منتحل صفة ولم يترهب في أي دير -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 229 مليون إصابة -
أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل -
عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح "السلف" لموظفيها -
بالصور.. شوارع وميادين مكة تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 16 - 9 - 2021

Print
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 16 - 9 - 2021 الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 16 - 9 - 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الذهب في الكويت عمليات تداول المعدن النفيس بالكويت اليوم الخميس 16 ــ 9 ــ 2021، بأسعار مرتفعة ارتفاع طفيف عن متوسط الأسعار التي سجلت طيلة الأسبوع.

و أُعلن سعر الجرام الواحد من الذهب (عيار 21) «بدون المصنعية» بمبلغ 15.273 دينار كويتي، بما يعادل 50.792 دولارًا أمريكيًا طبقًا لأسعار اليوم.

الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 16 ــ 9 ــ 2021
 وتقدم جريدة المصري اليوم لمتابعيها قائمة أسعار فئات الذهب في دولة الكويت، صباح اليوم الخميس 16 ــ 9 ــ2021، طبقًا للأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية ، كالتالي:

سعر الذهب «عيار 24» اليوم في الكويت، 17.437 دينار كويتي، ويقابله 57.989 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.999 دينار كويتي، مقابل 53.206 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.273 دينار كويتي، مقابل 50.792 دولار أمريكي.

«عيار 18» اليوم في الكويت 13.091 دينار كويتي، ويقابله 43.536 دولار أمريكي.

وبلغ سعر «الأونصة» في الكويت اليوم 542.365 دينار كويتي، مقابل 1803.675 دولار أمريكي.

أقرأ أيضًا للمقارنة:

أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الأربعاء 15 - 9 - 2021

اسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 8 ــ 9 ــ 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل

ارتفاع بعد تراجع الدولار .. تعرف على اسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

ارتفاع بعد تراجع الدولار .. تعرف على اسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

عاد للارتفاع بسبب المخاوف.. تعرف على سعر الذهب مساء الاثنين 20 سبتمبر 2021

عاد للارتفاع بسبب المخاوف.. تعرف على سعر الذهب مساء الاثنين 20 سبتمبر 2021