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افتتحت أسعار الذهب في الكويت عمليات تداول المعدن النفيس بالكويت اليوم الخميس 16 ــ 9 ــ 2021، بأسعار مرتفعة ارتفاع طفيف عن متوسط الأسعار التي سجلت طيلة الأسبوع.

و أُعلن سعر الجرام الواحد من الذهب (عيار 21) «بدون المصنعية» بمبلغ 15.273 دينار كويتي، بما يعادل 50.792 دولارًا أمريكيًا طبقًا لأسعار اليوم.

اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 16 ــ 9 ــ 2021

وتقدم جريدة المصري اليوم لمتابعيها قائمة أسعار فئات الذهب في دولة الكويت، صباح اليوم الخميس 16 ــ 9 ــ2021، طبقًا للأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية ، كالتالي:

سعر الذهب «عيار 24» اليوم في الكويت، 17.437 دينار كويتي، ويقابله 57.989 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.999 دينار كويتي، مقابل 53.206 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.273 دينار كويتي، مقابل 50.792 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 13.091 دينار كويتي، ويقابله 43.536 دولار أمريكي.

وبلغ سعر «الأونصة» في الكويت اليوم 542.365 دينار كويتي، مقابل 1803.675 دولار أمريكي.

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