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بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة الأهلي و المقاولون الودية اليوم الخميس 16- 9 -2021

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بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة الأهلي و المقاولون الودية اليوم الخميس 16- 9 -2021 بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة الأهلي و المقاولون الودية اليوم الخميس 16- 9 -2021

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مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر 16 - 9 -2021 اضغط هنا(2)

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته، على ملعب التتش بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق.

وشهد مران الأهلي انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصلوا عليها عقب عودتهم من الجابون وانتهاء مهمتهم مع الوطني، الذي ‏خاض لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى 2022.‏

وشارك الدوليون محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن في مران الأهلي، الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.

مباراة الأهلي وأسوان علي استاد السلام في الدورى الممتاز - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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