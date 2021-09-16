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اشترط لاعبو الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك علي إدارة النادي برئاسة حسّين لبيب توفير مستحقاتهم المالية ومكافات الفوز بالدوريلخوض مران اليوم الخميس

واتفق اللاعبون خلال جلسة جمعتهم بمقر النادي أمس الاربعاء انهم لن يخوضوا المران الا بعد حل ازمة المستحقات اسوة بما تم مع بعضاللاعبين والمدير الفني

ورفض اللاعبون الجلوس او الحديث مع حسبن السيد عضو اللجنة والمشرف علي الكرة واشترطوا ان يجتمعوا مع رئيس اللجنة لمناقشة وحلازمتهم

وانتظم الخماسي محمود حمدي «الونش«وعمر السعيد ومحمود عبد العزيز والتونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبو الفريقالأول لكرة القدم بالنادي في المران الجماعي امس

وغاب الخماسي عن مران الفريق الثلاثاء وذلك بعد حصولهم على لقاح فيروس كورونا.

ويواصل الفريق استعداداته لاستئناف مسابقة كأس مصر وانطلاق بطولة الدوري الممتاز.