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الذهب في الأردن اليوم الخميس 16 - 9 - 2021

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 16 - 9 - 2021 الذهب في الأردن اليوم الخميس 16 - 9 - 2021

عادت فئات الذهب في الأردن للمعدل الذي ثبتت عليه منذ يوم الخميس الماضي، خلال عمليات التداول الافتتاحية اليوم الخميس 16 ــ 9 ــ 2021 بالأردن، وكانت الأسعار قد شهدت زيادة طفيفة خلال التعاملات الصباحية ليوم أمس الأربعاء ثم عاودت الانخفاض مساء أمس لتعود لمعدلاتها التي ثبتت عليها منذ صباح الخميس الماضي .

وأُعلن صباح اليوم سعر الجرام من الذهب «عيار 21» اليوم بسعر 36.50 دينار أردني للبيع، و 35.00 دينار للشراء.

سعر الذهب في الاردن اليوم الخميس 16 ــ 9 ــ 2021

وتتولى النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الأردن إعلان الذهب يوميًا، و تدعو التجار للالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

و أُعلِنت اسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الخميس 16 ــ 9 ــ 2021 كالتالي:

وصل «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 43.40 دينار أردني للبيع، و 40.30 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب «عيار 21» فبلغ 36.50 دينار أردني للبيع، و 35.00 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32.70 دينار أردني للبيع، و 29.70 دينار أردني للشراء.

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021

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