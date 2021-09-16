عادت اسعار فئات الذهب في الأردن للمعدل الذي ثبتت عليه منذ يوم الخميس الماضي، خلال عمليات التداول الافتتاحية اليوم الخميس 16 ــ 9 ــ 2021 بالأردن، وكانت الأسعار قد شهدت زيادة طفيفة خلال التعاملات الصباحية ليوم أمس الأربعاء ثم عاودت الانخفاض مساء أمس لتعود لمعدلاتها التي ثبتت عليها منذ صباح الخميس الماضي .
وأُعلن صباح اليوم سعر الجرام من الذهب «عيار 21» اليوم بسعر 36.50 دينار أردني للبيع، و 35.00 دينار للشراء.
سعر الذهب في الاردن اليوم الخميس 16 ــ 9 ــ 2021
وتتولى النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الأردن إعلان أسعار الذهب يوميًا، و تدعو التجار للالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.
و أُعلِنت اسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الخميس 16 ــ 9 ــ 2021 كالتالي:
وصل سعر الذهب «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 43.40 دينار أردني للبيع، و 40.30 دينار أردني للشراء.
أما سعر الذهب «عيار 21» فبلغ 36.50 دينار أردني للبيع، و 35.00 دينار أردني للشراء.
وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32.70 دينار أردني للبيع، و 29.70 دينار أردني للشراء.