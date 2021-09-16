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عادت اسعار فئات الذهب في الأردن للمعدل الذي ثبتت عليه منذ يوم الخميس الماضي، خلال عمليات التداول الافتتاحية اليوم الخميس 16 ــ 9 ــ 2021 بالأردن ، وكانت الأسعار قد شهدت زيادة طفيفة خلال التعاملات الصباحية ليوم أمس الأربعاء ثم عاودت الانخفاض مساء أمس

لتعود لمعدلاتها التي ثبتت عليها منذ صباح الخميس الماضي

وأُعلن صباح اليوم سعر الجرام من الذهب «عيار 21» اليوم بسعر 36.50 دينار أردني للبيع، و 35.00 دينار للشراء.

سعر الذهب في الاردن اليوم الخميس 16 ــ 9 ــ 2021



وتتولى النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الأردن إعلان أسعار الذهب يوميًا، و تدعو التجار للالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

و أُعلِنت اسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الخميس 16 ــ 9 ــ 2021 كالتالي:

وصل سعر الذهب «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 43.40 دينار أردني للبيع، و 40.30 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب «عيار 21» فبلغ 36.50 دينار أردني للبيع، و 35.00 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32.70 دينار أردني للبيع، و 29.70 دينار أردني للشراء.

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021