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"الرشيدي" مديرًا لمكتب تعليم "الحائط"

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"الرشيدي" مديرًا لمكتب تعليم "الحائط" "الرشيدي" مديرًا لمكتب تعليم "الحائط"

أصدر مدير التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، قرارًا بتكليف مسعد بن فايز الرشيدي مديرًا لمكتب التعليم بمحافظة الحائط.

ويُعد الرشيدي من الكفاءات المتميزة المشهود لها بالإنجاز وحسن التعامل، ومن الكفاءات الإدارية والتعليمية المميزة؛ إذ تولى إدارة الإشراف التربوي بالمكتب، ومساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية.

وعبّر الرشيدي عن شكره وتقديره لمدير التعليم بمنطقة حائل ولمساعديه، واعتزازه بهذه الثقة؛ سائلًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن به، ومتمنيًا أن تكون دافعًا له نحو المزيد من العطاء والجهد في خدمة المليك والوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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