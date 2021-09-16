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«والدي ضربني».. الداخلية تكشف ملابسات أستغاثة على «فيس بوك» ( التفاصيل )

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«والدي ضربني».. الداخلية تكشف ملابسات أستغاثة على «فيس بوك» ( التفاصيل ) «والدي ضربني».. الداخلية تكشف ملابسات أستغاثة على «فيس بوك» ( التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى«فيس بوك» بشأن تضرر أحد الأشخاص من والده لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.
قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك ) تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام والده بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته» .
وأضافت: «بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم «مصاب بجرح قطعى بالرقبة» بتضرره من والده لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض «سكين» نتج عنه إصابته المنوه عنها، بسبب خلافات عائلية بينهما،عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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