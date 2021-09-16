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اليوم.. زيارة ميدانية لأئمة وواعظات السودان لمدينة الغردقة

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اليوم.. زيارة ميدانية لأئمة وواعظات السودان لمدينة الغردقة اليوم.. زيارة ميدانية لأئمة وواعظات السودان لمدينة الغردقة

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تستقبل مدينة الغردقة، اليوم الخميس، زيارة ميدانية لأئمة وواعظات السودان المشاركين فى الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

ومن المقرر أن تشمل الجولة عددًا من الفعاليات منها الاجتماع مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بديوان عام المحافظة، في لقاء يضم أيضًا قيادات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، وذلك صباح غد الجمعة ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد الميناء، مع زيارة المركز الثقافى لغات بمسجد الميناء.

يأتى ذلك فى إطار عدد من الزيارات الميدانية شملت مساجد السيدة نفسية والإمام الحسين والأزهر الشريف، إضافة إلى زيارة بعض المتاحف التى سيتم تنظيمها خلال الأسبوع المقبل، جمعًا بين المحاضرات العلمية المتميزة والزيارات الميدانية لبعض المساجد والمتاحف والمدن السياحية.

المصرى اليوم

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