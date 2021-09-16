الحصيني يكشف توقعاته لأجواء اليوم والغد: اعتدال فجرًا والأمطار حاضرة

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توقع رياحًا متوسطة السرعة على أجزاء من الوسطى والشرقية وشبه قوية بالغربية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نسبيًّا اليوم الخميس.

وأوضح الحصيني عبر حسابه في تويتر: الطقس المتوقع -إن شاء الله- اليوم الخميس وغدًا الجمعة، أجواء حارة نسبيًّا نهارًا معتدلة فجرًا.

وتابع: ومتوقع أمطار متفاوتة على مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان، واليمن، والربع الخالي)، ورياح متوسطة السرعة على أجزاء من الوسطى والشرقية، رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة؛ في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.