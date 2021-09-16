أخبار عاجلة

عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 229 مليون إصابة -
أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل -
عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح "السلف" لموظفيها -
بالصور.. شوارع وميادين مكة تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 91 -
خسائر الحوثي تتضاعف.. مقتل أكثر من 50 مسلحاً وإصابة العشرات -
بالفيديو.. قرد يختطف كلباً صغيراً لأغرب سبب -
لو زعلان أن الصيف خلص شوف الخريف هيحصل فيه أية.. انخفاض 5 درجات وأمطار بنسبة 60% -
هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل أستراليا -
تصعيد جديد بين أنقرة وأثينا بشأن شرقي المتوسط -
السودان على مسار الانقلابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

توفير منحتين دراسيتين للطلبة المتفوقين بشمال سيناء

Print
توفير منحتين دراسيتين للطلبة المتفوقين بشمال سيناء توفير منحتين دراسيتين للطلبة المتفوقين بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن توفير منحتين دراسيتين مجانيتين للطلبة المتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، للدراسة في جامعة النهضة بمحافظة بني سويف في كليتي إدارة الأعمال والإعلام والعلاقات العامة.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال أن من شروط الحصول على المنحة أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 / 2020، وأن يكون من أبناء المحافظة أو المقيمين بها، وأن يكون حاصلا على نسبة نجاح لا تقل عن 60%، وان يجتاز اختبار القدرات بالكلية.

وأضاف المحافظ أنه يتم تلقى الطلبات الخاصة بالمنحة في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة في مواعيد العمل الرسمية من يوم الأحد القادم الموافق 19 سبتمبر الجارى وحتى يوم الخميس القادم الموافق 23 سبتمبر الجارى .

وأشار المحافظ إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هي صورة شهادة الثانوية العامة، صورة شهادة الميلاد، صورة لمفردات مرتب ولي الأمر، صورة شهادات ميلاد الاخوة وتدرجهم التعليمي، وعنوان السكن وعقد التمليك أو الايجار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق