توفير منحتين دراسيتين للطلبة المتفوقين بشمال سيناء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن توفير منحتين دراسيتين مجانيتين للطلبة المتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، للدراسة في جامعة النهضة بمحافظة بني سويف في كليتي إدارة الأعمال والإعلام والعلاقات العامة.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال أن من شروط الحصول على المنحة أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 / 2020، وأن يكون من أبناء المحافظة أو المقيمين بها، وأن يكون حاصلا على نسبة نجاح لا تقل عن 60%، وان يجتاز اختبار القدرات بالكلية.

وأضاف المحافظ أنه يتم تلقى الطلبات الخاصة بالمنحة في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة في مواعيد العمل الرسمية من يوم الأحد القادم الموافق 19 سبتمبر الجارى وحتى يوم الخميس القادم الموافق 23 سبتمبر الجارى .

وأشار المحافظ إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هي صورة شهادة الثانوية العامة، صورة شهادة الميلاد، صورة لمفردات مرتب ولي الأمر، صورة شهادات ميلاد الاخوة وتدرجهم التعليمي، وعنوان السكن وعقد التمليك أو الايجار.