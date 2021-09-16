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سعر آيفون 13 للطرازات الأربعة .. يبدأ من 699 دولار ومساحات من 128 جيجا إلى 1 تيرا

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سعر آيفون 13 للطرازات الأربعة .. يبدأ من 699 دولار ومساحات من 128 جيجا إلى 1 تيرا سعر آيفون 13 للطرازات الأربعة .. يبدأ من 699 دولار ومساحات من 128 جيجا إلى 1 تيرا

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كشفت شركة آبل Apple الأمريكية، الثلاثاء 14 سبتمبر، من خلال مؤتمرها السنوي الذي عقدته في ولاية كاليفورنيا عن أجهزتها الجديدة وهي: «آيفون 13»، و«آيفون 13 ميني»، و«آيفون 13 برو»، و«آيفون 13 برو ماكس»، كما كشفت عن طرز حديثة من ساعتها الذكية وحاسوب لوحي مصغر.

وتتميز الأجهزة الجديدة باتصالها بشبكات الجيل الخامس وعارضة رقائق أسرع وكاميرات أزهى صورة وأكثر دقة.

ويبدأ سعر أيفون 13 من 699 دولارا، أما iPhone 13 Pro فسيبدأ من 999 دولارا، فيما يبدأ سعر iPhone 13 Pro Max من 1099 دولارا.
وستطرح الطرز الثلاثة اعتبارا من 24 سبتمبر الجاري.

وفيما يلي جميع الطرازات الأربعة من أيفون 13 بمختلف المساحات المتاحة لكلا منهم:

1- سعر أيفون 13 برو ماكس -

يبدأ من 1099 دولار أمريكي لنسخة 128 جيجا وبسعر 1199 دولار لنسخة 256 جيجا وبسعر 1399 دولار لنسخة 512 جيجا وبسعر 1599 ولار لنسخة 1 تيرا بايت.

2- سعر أيفون 13 برو -

يبدأ من 999 دولار أمريكي لنسخة 128 جيجا وبسعر 1099 دولار لنسخة 256 جيجا وبسعر 1299 دولار لنسخة 512 جيجا وبسعر 1499 دولار لنسخة 1 تيرا بايت.

3- سعر أيفون 13 -

يبدأ من 799 دولار أمريكي لنسخة 128 جيجا وبسعر 899 دولار لنسخة 256 جيجا وبسعر 1099 دولار لنسخة 512 جيجا .

- سعر أيفون 13 ميني -

يبدأ من 699 دولار أمريكي لنسخة 128 جيجا وبسعر 799 دولار لنسخة 256 جيجا وبسعر 999 دولار لنسخة 512 جيجا .

ولم تتغير الأسعار عن العام الماضي، لهواتف أيفون 12 في خطوة ترمي على ما يبدو لتحفيز المستهلكين على الشراء.

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