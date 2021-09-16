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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية

تنبيه لـ

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع)؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا في الأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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