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تواصل فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين وإدخال المساعدات

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مصر تواصل فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين وإدخال المساعدات تواصل فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين وإدخال المساعدات

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واصلت السلطات المصرية، اليوم الخميس، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء لعبور المسافرين والحالات الإنسانية من الجانبين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر، استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية بالمعبر لتيسير إجراءات عبور المسافرين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

المصرى اليوم

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