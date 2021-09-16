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مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس داخل مول سيتي ستارز ()

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مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس داخل مول سيتي ستارز (فيديو) مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس داخل مول سيتي ستارز ()

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لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، بلاغا من إدارة المول بالعثور على جثة لفتاة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة «م. م»، 23 سنة، مقيمة بحى الزهور مدينة نصر، وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لسقوط فتاة في العقد الثاني من عمرها من أحد الطوابق العلوية داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر.

وتفحص الاجهزة الأمنية بالقاهرة صورا ومقاطع فيديو متداولة حول واقعة سقوط فتاة من الطابق السادس بمول سيتي ستارز في مدينة نصر، للوقوف على ملابسات الواقعة.

المصرى اليوم

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