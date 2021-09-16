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إحدى شركات لقاح كورونا: فعالية لقاحنا تتراجع بمرور الوقت.. ولا بد من جرغة ثالثة

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إحدى شركات لقاح كورونا: فعالية لقاحنا تتراجع بمرور الوقت.. ولا بد من جرغة ثالثة إحدى شركات لقاح كورونا: فعالية لقاحنا تتراجع بمرور الوقت.. ولا بد من جرغة ثالثة

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قالت شركة مودرنا في بيان صحفي إن البيانات الجديدة المستقاة من تجربة ضخمة للقاحها المضاد لكوفيد-19 تظهر أن الحماية التي يوفرها تتراجع بمرور الوقت، مما يدعم حجتها للمطالبة بجرعة معززة.

وقال رئيس مودرنا ستيفن هوج في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين «هذا تقدير واحد فحسب، لكننا نعتقد جازمين بأن هذا يعني، ونحن بصدد قدوم الخريف والشتاء، أننا نتوقع أن التأثير المقدر لتضاؤل المناعة سينعكس في ظهور 600 ألف حالة أخرى على الأقل من كوفيد-19».

ولم يتوقع هوج عدد الحالات التي ستكون شديدة، لكنه قال إن بعضها سيتطلب دخول المستشفى.

وتتناقض هذه البيانات تناقضا شديدا مع أخرى وفرتها دراسات حديثة أشارت إلى أن حماية لقاح مودرنا تستمر أطول من لقاح فايزر-بيونتك.

وقدمت مودرنا في أول سبتمبر طلبا لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على إذن لجرعة معززة.

وقال هوج إن البيانات من دراسات الشركة الخاصة بالجرعة المعززة تظهر أن اللقاح يمكن أن يزيد الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من تلك التي ظهرت بعد الجرعة الثانية.

وأضاف: «نعتقد أن ذلك سيخفض حالات كوفيد-19... ونعتقد أيضا أن جرعة ثالثة.. ستطيل أمد المناعة خلال فترة كبيرة من العام المقبل بينما نحاول القضاء على الجائحة».

المصرى اليوم

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