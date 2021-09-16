حماقي يتألق في حفل ضخم بالقاهرة الجديدة.. ويحدد موعد إطلاق الألبوم بالكامل

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أحيا المطرب محمد حماقي واحدة من أضخم الحفلات التي ضمت عدد من نجوم الفن والمشاهير وذلك داخل احدى الفنادق الضخمة بالقاهرة الجديدة.

افتتح حماقي الحفل بأغنية «نفسي ابقي جنوا» وسط هتافات وصيحات الإعجاب بعدها اعرب حرص حماقي على تحية الحضور لحفاوة الإستقبال وأنه سيقدم لهم كل ما يرغبون في سماعه من اغاني الألبوم الجديد ثم واصل الحفل بأغانيه المميزة التي تألقبهاطوالمشواره الفني منها «أجمل يوم» و«يزلزل»، «ما بلاش»، «ناويها» ،«احلي حاجة فيكي» ،«يا ستار» .

وقدم حماقي الخمس أغنيات الجديدة التي أطلقها مؤخرا من ألبوم «يا فاتني» والتي حصدت جميعها تريندات المركز الأولى على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك تلبية لرغبات الجمهور وهي «زيها مين»، «لوهتسيب» ،«تك»، «طالع موضة» بالإضافة إلى «عرض مستمر».

وأكد حماقي مجددا للجمهور بأن أغاني البوم «يا فاتني» سيتم إطلاقها بالكامل يوم ٦ أكتوبر المقبل كما سبق وكتب منذ أيام على صفحته الشخصية علي«فيس بوك» و«انستجرام».

وقام حماقي باهداء أغنية «أم الدنيا» للنادي الأهلي الذي يحتفل بحصوله على النجمة العاشرة بالإضافة إلى أغنية «قادرين نعملها» التي أهداها لكل من يساهم ويدعم المرحلة الحالية من بناء مصر في كل المجالات.

قامت بتقديم الحفل الإعلامية هبة الاباصيري وكان ضمن الحضور من نجوم الفن ماجد المصري وعمرو سعد وحرمه والاعلامي مجدي الجلاد وحرمه والكاتبة الصحفية هويدا يوسف وتميز الحفل بالفخامة والرقي من حيث التنظيم ل عمر طارق وفريق X creativity حيث تم تجهيزه بمواصفات لايف عالمية وتتواصل إحتفالات ومفاجأت حماقي التي ينوي إطلاقها إحتفالا بالالبوم خلال الأيام القليلة القادمة.