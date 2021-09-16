مشاهير هوليوود يرفعون شعار «الموضة جنون» فى «MET GALA»

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بعد توقف دام لمدة عام بسبب تفشى وباء فيروس كورونا، انطلق عشاق الموضة والنجوم فى حفل «MET GALA» لعام 2021، أمس الأول، بإطلالات جريئة وغريبة، حيث احتفلوا بعودة أشهر مهرجانات الموضة العالمية، وتنافسوا للظهور على الريد كاربت فى متحف متروبوليتان للفنون، بين ارتداء أحدث الإطلالات إلى الظهور بأغرب التصميمات وأكثر الألوان جاذبية، لتأتى مشاركة العديد من النجوم والمشاهير، فى الحفل الذى أقيم أمس فى متحف متروبوليتان للفنون، وسط اهتمام كبير من عشاق الموضة والأضواء، ورفع المشاركون شعار «الموضة جنون» لتصبح ملابسهم أكبر تعبير عن ذلك الشعار، فى حفل بيعت فيه تذاكر الحضور وتراوحت قيمتها للجمهور بين 30 و275 ألف دولار، ليعد الأعلى فى حفلات الفاشون لعام 2021، وكان من اللافت ظهور العارضة «الكسندرا كورتيز» بفستان من الشيفون الأبيض يحمل جملة «Tax The Rich» التى تعكس قيمة الضرائب والعائدات المتوقع تحقيقها من هذا الحفل.

كاميلا كابيلو

وحضر الحفل العديد من مصممى الأزياء ومن النجوم، على رأسهم جنيفر لوبيز، وكيم كارداشيان، التى ظهرت بـ«جامبسوت» أسود وغطت وجهها بالكامل لتتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعى عالمياً وعربياً، واختارت اللون الأسود نفسه المغنية «ريانا»، وكيندال جينر، وميجان فوكس، وبيللى إيليش.

وشهد الحفل مشاركة واسعة لأشهر عارضات الأزياء والنجمات، منهن جينفر لوبيز، وكيم كارداشيان، التى ظهرت بملابس سوداء وارتدت قناعا للعين يشبه ملابس «المرأة القطة»، و«ريانا» التى فضلت اللون الأسود أيضا، وكيندال جينر، وميجان فوكس، وبيلى إيليش، وكيت هادسون فى أول ظهور لها منذ إعلان خطبتها مؤخرا، وسيينا ميللر وإيميلى بلانت.

وقدم حفل «MET GALA» كل من كيكى بالمر وإيلانا جليزر، واختير موضوع الحفل للاحتفاء بالموضة الأمريكية، ومالت الملابس إلى الألوان الزاهية، حيث ظهر الكثير من النجوم بألوان الأحمر والأخضر والأصفر، إلى جانب الألوان التقليدية والزى الرسمى.

وحظى عدد من المشاهير بالتصميمات الغريبة، وكان أبرزهم «ناتاليا برايانت» التى ظهرت بفستان منفوخ يشبه ثمرة الكمثرى، ومزركش بالورود اللامعة، والعارضة «إريكا بادو» التى ظهرت بفستان أسود ذى تصميم غريب يغطيها بالكامل حتى الوجه، فى حين ظهرت الموديل «جوردون ألكسندر» بفستان يجمع الكثير من التصميمات والألوان غير المتناسقة فى صيحة انتشرت بين مصممى الأزياء وتميز منافسات الموضة وخطوط الأزياء هذا العام، وكان للعارضة «أندرو كيللى» أبرز حضور بين تسريحات الشعر الغريبة واللافتة.

وفى إطلالة جذابة ظهرت المغنية «بيللى أيليش» بفستان منفوش من اللون البيج، خلافا لما معتاد عنها فى المهرجانات والأحداث الفنية، من الظهور بشعر وملابس باللون الأخضر، كما ظهرت «إيزا جونزاليز» بفستان جذاب باللون الأحمر، وبفستان من الشيفون الأزرق المزين بالورود الملونة تألقت «نيكى دى جاجر» فى إطلالة جذابة استوقفت المصورين، وبإطلالة جريئة ظهرت المغنية والممثلة جنيفر لوبيز بفستان عارى الصدر، من الشيفون الأسود. بصحبة صديقها «بن أفليك»، وظهرت المغنية كاميلا كابيللو بفستان بنفسجى.

وكان للنجوم نصيب أيضا فى لفت الأنظار بمشاركتهم فى ارتداء التصميمات الغريبة، منهم «دان ليفى».