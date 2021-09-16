قرية حسن فتحى تفتح مسجدها وقصر ثقافتها للزائرين تزامنًا مع إطلاق مهرجان التحطيب

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بعد 24 شهًرا من العمل المتواصل، تستعد وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر ومنظمة اليونسكو للاحتفال بالانتهاء من ترميم المرحلة الأولى لقرية حسن فتحى بالقرنة فى الأقصر، حيث أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة عن افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال الشهرين المقبلين، تزامنا مع إطلاق مهرجان التحطيب الدولى، الذى تنظمه هيئة قصور الثقافة فى نهاية شهر نوفمبر من كل عام، حيث سيخرج المهرجان للعالم من خشبة المسرح الرومانى بالقرية التراثية وفى قصر ثقافتها، وسيقام ملتقى التصوير الدولى ومراسم الفنانين التشكيليين الذى ينظمه صندوق التنمية الثقافية.

الانتهاء من ترميم المرحلة الأولى لقرية حسن فتحى بالقرنة فى الأقصر

مشروع الترميم الذى تشرف عليه وزارة الثقافة، ممثلة فى جهاز التنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد أبوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى، أعلن عن انتهاء المرحلة الأولى من ترميم القرية، والتى تشمل ترميم «المسرح، الخان، والمسجد».

قصة القرية

الانتهاء من ترميم المرحلة الأولى لقرية حسن فتحى بالقرنة فى الأقصر

3200 أسرة كانت هى سر بناء قرية حسن فتحى بالقرنة فى الاقصر منذ 75 عاما، وتحديدا فى عام 1946، ليعيش بيننا حتى الآن نموذج فريد لعمارة الفقراء، ويسعى العالم للحفاظ على مبانيها وتاريخها.

وقتها قرر المعمارى الكبير تشييد قرية كاملة على طراز معمارى فريد، كل منزل فيها له طابعه الخاص ونقوش تميزه عن غيره، وتشجع سكانه على العيش فيه بعد ترحيلهم عنوة من منطقة المقابر الأثرية بعد سرقة نقش صخرى ملكى بالكامل من البر الغربى بالأقصر حيث كانوا يسكنون.

ورصدت الدولة مليون جنيه لبناء قرية القرنة الجديدة، تم فيها بناء 70 منزلا، لكل منها صفة مميزة عن الآخر، واعتمد على الخامات والمواد المحلية وشكل القباب الإسلامية، وشيد مسجدا كبيرا وقصر ثقافة ومسرحا رومانيا وحمام سباحة، و3 مدارس للأولاد والبنات لتعلم الحرف اليدوية.

الانتهاء من ترميم المرحلة الأولى لقرية حسن فتحى بالقرنة فى الأقصر

ورغم أهمية القرية عالميا وتسجيلها ضمن قوائم التراث الانسانى فى منظمة اليونسكو الا انها تعرضت للتصدع وانهيار بعض مبانيها طوال 70 عاما، فلم يبق منها سوى 18 مبنى فقط، بسبب التغيرات المناخية وتعدى أهلها على المبانى واستبدال المبانى الخرسانية بها.

ومع التصدعات وتعرض مبانيها للانهيار، فقد مرت المبانى بأكثر من مرحلة ترميم، وقد وضع جهاز التنسيق الحضارى خطة لترميمها فى أكثر من مرحلة؛ منها الترميم والحفظ وسبل منع التعديات وإعادة توظيف مبانى القرية، بالإضافة إلى تدريب البنائين من أهالى القرية على أسلوب عمارة حسن فتحى وترميمها وصيانتها.

وقد عمل الجهاز بالتعاون مع جهات- منها الجامعة الأمريكية، من خلال أرشيفها الخاص بالمعمارى حسن فتحى وتوثيق صور مبانى القرية فيه، ومنظمة اليونسكو التى أعلنت تبنيها الحفاظ على التراث المعمارى للقرية، ومحافظة الأقصر- على سرعة إزالة المياه الجوفية والصرف الصحى والمخالفات والتعديات والتصدعات، بالإضافة إلى وزارة الثقافة التى تعد حلقة الوصل بين الجهات الأخرى، وقيادتها مشروع الترميم من خلال جهاز التنسيق الحضارى.

منظمة اليونسكو

الانتهاء من ترميم المرحلة الأولى لقرية حسن فتحى بالقرنة فى الأقصر

تبنت منظمة اليونسكو إعادة ترميم القرية، التى تم تسجيلها ضمن قائمتها عام 1971، مؤكدة فى تقريرها أن الحفاظ على القرية يخلد الفكرة والفلسفة للمهندس حسن فتحى، (فلسفة عمارة الفقراء)، باستعمال المواد المحلية بشكل متوازن بيئيًا. ورصدت المنظمة 750 ألف دولار لدعم مشروع ينطلق عبر 3 مراحل:

تتضمن المرحلة الأولى ترميم مبنى الخان والجامع والمسرح داخل القرية، وتتضمن المرحلة الثانية ترميم مسكن حسن فتحى وإعادة تأهيل سوق القرية، أما الثالثة فهى معنية بترميم دار العُمُدية وإعادة تأهيل الميدان العام ورفع كفاءة الطرق.

وعلى الرغم من أن بداية عمل اليونسكو فى القرية كانت عام 2009 وقيامها بعمل تقرير عن القرية وحالة مبانيها، إلا أن العمل توقف عام 2011 عقب الثورة، لتبدأ لقاءات مع وزراء الثقافة المتعاقبين.. إلا أن اليونسكو أعلنت عن عودتها للعمل عام 2015.

عاد العمل بقوة ونشاط خلال الـ 24 شهرا الماضية، وأعلنت الوزارة الانتهاء من المرحلة الأولى، حيث تمت معالجة مبانيها الثلاثة وتدعيمها بالخرسانة، ومعالجة القباب وتدعيمها إنشائيًا، واستعادة التصميم الأصلى للناحية الجنوبية، وعمل شبكات صرف وتغذية وكهرباء وإنارة، بالإضافة لخدمات المحمول والإنترنت، وإزالة الإشغالات واستعادة الأجزاء المتعدى عليها غرب المبنى وإعادة فتح الممر الجنوبى.

وصرحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لـ «المصرى اليوم»، أن قرية حسن فتحى تعد نموذجا للعمارة البيئية، والحفاظ عليها وترميها يعد إنجازا للثقافة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع تجربة رائدة للحفاظ على إرث المعمارى العالمى حسن فتحى، الذى كان يهتم بالإنسان قبل البنيان، مؤكدة أن الحفاظ على التراث المعمارى والعمرانى غير الأثرى من خلال إعداد القوانين والتشريعات المنظمة مشروع قومى تتبناه وتسعى إلى تحقيقه.

وأكدت الوزيرة حرصها على استكمال مشروع الترميم، ووجهت بسرعة بدء تنفيذ المرحلة الثانية لإنهاء المشروع بنفس معايير الجودة، ليكون واجهة لتنمية السياحة الثقافية والبيئية فتتحول القرية إلى مزار ثقافى وسياحى عالمى..

وأعلن المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إعداد عمل رؤية بصرية لتطوير المنطقة المحيطة بالمبانى التراثية لتتناسب مع القيمة المعمارية للقرية، وأكد أنه من المقرر بدء المرحلة الثانية لترميم المبانى بمجرد الافتتاح الرسمى للمرحلة الأولى، لتصبح القرية موقعا تراثيا حضاريا ضمن قوائم الزائرين والسائحين من كل دول العالم.