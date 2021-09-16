«زي النهارده».. مذبحة صبرا وشاتيلا 16 سبتمبر 1982

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لم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا أولى مجازرالاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين ولاالأخيرة فيها، فقد سبقتها مجازرالطنطورة وقبية ودير ياسين،ومذبحة مخيم جنين ومجازرأخرى في غزة والضفة الغربية،لكن بشاعة مجزرة صبرا وشاتيلاوطبيعة ظروفها مازالت عالقة في أذهان العرب،وقدتمت المجزرة على يدالمجموعات الانعزالية اللبنانية المتمثلة في حزب الكتائب اللبنانى وجيش لبنان الجنوبى والجيش الإسرائيلى ونفذت في حى صبرا ومخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين «زى النهارده» في ١٦ سبتمبر ١٩٨٢، واستمرت لثلاثة أيام وكان الجيش الإسرائيلى وجيش لبنان الجنوبى قد قاما بإنزال ٣٥٠ مسلحاً من حزب الكتائب اللبنانى بذريعة البحث عن١٥٠٠مقاتل فلسطينى مختبئين داخل المخيم،في حين كان المقاتلون الفلسطينيون خارج المخيم في جبهات القتال ولم يكن بالمخيم سوى الأطفال والشيوخ والنساء وقام مسلحو الكتائب بقتل النساء والأطفال والشيوخ بدم بارد، ثم دخلت الجرافات الإسرائيلية وقامت بجرف المخيم وهدم المنازل، واختلفت التقديرات المتعلقة بعدد ضحايا المذبحة، وقدر عدد القتلى بـ1300 شخص على الأقل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين، وأغلبيتهم من الفلسطينيين، وكان من بينهم لبنانيون أيضاً، وكان المخيم مطوقاً بالكامل من قبل جيش لبنان الجنوبى والجيش الإسرائيلى الذي كان تحت قيادة آرئيل شارون ورافائيل إيتان، أما قيادة القوات المحتلة فكانت بقيادة إيلى حبيقة، المسؤول الكتائبى المتنفذ، وكانت مهمة الجيش الإسرائيلى هي محاصرة المخيم وإنارته ليلا بالقنابل المضيئة، ورغم بشاعة المجزرة فإن المجتمع الدولى لم يقدم الجناة وقادتهم إلى أي محكمة ولم يعاقب أياً منهم على ما ارتكبه، واقتصر الأمر على لجان تحقيق خلصت إلى نتائج لم تلحقها متابعات قانونية.