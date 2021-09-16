أخبار عاجلة

عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 229 مليون إصابة -
أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل -
عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح "السلف" لموظفيها -
بالصور.. شوارع وميادين مكة تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 91 -
خسائر الحوثي تتضاعف.. مقتل أكثر من 50 مسلحاً وإصابة العشرات -
بالفيديو.. قرد يختطف كلباً صغيراً لأغرب سبب -
لو زعلان أن الصيف خلص شوف الخريف هيحصل فيه أية.. انخفاض 5 درجات وأمطار بنسبة 60% -
هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل أستراليا -
تصعيد جديد بين أنقرة وأثينا بشأن شرقي المتوسط -
السودان على مسار الانقلابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

إبراهيم حسن: واجهنا ظروف صعبة الموسم الماضي.. ولم نستفد من «سيسيه»

Print
إبراهيم حسن: واجهنا ظروف صعبة الموسم الماضي.. ولم نستفد من «سيسيه» إبراهيم حسن: واجهنا ظروف صعبة الموسم الماضي.. ولم نستفد من «سيسيه»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن فريقه تعرض لظروف صعبة للغاية في الموسم الماضي.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية: «الموسم الماضي شهد ظروف صعبة للغاية بسبب الإصابات التي ضربت الفريق وتعرض أكثر من لاعب للاصابة بالرباط الصليبي للركبة على رأسهم كريم الديب وكريم ممدوح وحسام عاشور، فضلا عن تعرض أكثر من لاعب وجميع أفراد الجهاز الفني للإصابة بفيروس كورونا»

وتابع: «الايفواري رزاق سيسيه، كان سببًا رئيسيًا في انتصارات الاتحاد السكندري، في السنوات الثلاث الماضية«، مضيفًا :«في الموسم الماضي لم نستطع الاستفادة من خدمات اللاعب الإيفواري بسبب الاصابات الكثيرة التي تعرض لها»، مضيفا :«»في النهاية حققنا المطلوب في نهاية الموسم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق