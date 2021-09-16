إبراهيم حسن: واجهنا ظروف صعبة الموسم الماضي.. ولم نستفد من «سيسيه»

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أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن فريقه تعرض لظروف صعبة للغاية في الموسم الماضي.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية: «الموسم الماضي شهد ظروف صعبة للغاية بسبب الإصابات التي ضربت الفريق وتعرض أكثر من لاعب للاصابة بالرباط الصليبي للركبة على رأسهم كريم الديب وكريم ممدوح وحسام عاشور، فضلا عن تعرض أكثر من لاعب وجميع أفراد الجهاز الفني للإصابة بفيروس كورونا»

وتابع: «الايفواري رزاق سيسيه، كان سببًا رئيسيًا في انتصارات الاتحاد السكندري، في السنوات الثلاث الماضية«، مضيفًا :«في الموسم الماضي لم نستطع الاستفادة من خدمات اللاعب الإيفواري بسبب الاصابات الكثيرة التي تعرض لها»، مضيفا :«»في النهاية حققنا المطلوب في نهاية الموسم».