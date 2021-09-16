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رضا عبدالعال: بن شرقي «قنبلة موقوتة» في

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رضا عبدالعال: بن شرقي «قنبلة موقوتة» في الزمالك رضا عبدالعال: بن شرقي «قنبلة موقوتة» في

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أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الدولى المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأبيض أصبح «قنبلة موقوتة» داخل القلعة البيضاء.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «أشرف بن شرقي سيفعل مثلما فعل التونسي فرجاني ساسي وسيرحل في النهائية ولن يجدد عقده مع خلال الفترة المقبلة، ومن الأفضل أن يتم تجميد اللاعب من جانب الجهاز الفني وأتمنى عدم تكرار أزمة ساسي».

وأضاف: «يجب تحضير من الآن بديل لأشرف بن شرقي وعدم تكرار أزمة موسم الماضي مع ساسي، وإذا تم تجميده سيطلب تجديد عقده بشروط الزمالك وليس بشروطه، ورزاق سيسيه يستحق الحصول على الفرصة».

المصرى اليوم

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