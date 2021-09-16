دوري الأبطال المجموعة (4): كورتوا ينقذ الريال وفوز تاريخي في مولدوفا

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أنتزع ريال مدريد فوزًا صعبًا خارج قواعده بعد أن تغلب بهدف نظيف على إنتر ميلان في مباراة ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2021/2022.

وقدم أصحاب الأرض مباراة هجومية كبيرة وكانوا الطرف الأخطر طوال المباراة لكن تألق كبير من البلجيكي تيبو كورتوا الذي حمى عرين الضيوف بتصديه لـ 5 كرات، ليحرم أصحاب الأرض من تسجيل هدف.

وخطف الجناح البرازيلي رودريجو هدف المباراة الوحيد وهدف الفوز القاتل في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

وسجل رودريجو هدفه السادس في دوري الأبطال، مع تسجيله هذا العدد من الأهداف من خلال 8 تسديدات على المرمى.

وخسر إنتر ميلان مباراته الأولى من موسم في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2011/2012، عندما خسر المباراة الإفتتاحية ضد طرابزون التركي.

وفي مولدوفا، حقق فريق شريف تيراسبول فوزًا تاريخيًا عندما تغلب على شاختار الأوكراني بنتيجة 2-0، ليكون أول فوز لفريق من دولة مولدوفا في تاريخ مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحافظ الفريق على نتائجه القوية الممتدة من التصفيات المؤهلة لمرحلة المجموعات، حيث لم يخسر في آخر 10 مباريات خاضها في البطولات الأوروبية (فاز في 7 وتعادل في 3، بما في ذلك 9 مباريات هذا الموسم)، لتكون أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخه.

وأصبح شريف تيراسبول هو أول فريق يفوز بمباراته الأولى في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، منذ ليستر سيتي في 2016، عندما تغلب خارج قواعده على بروج البلجيكي بنتيجة 3-0.