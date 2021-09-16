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يرى أحمد حسام «ميدو» نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يتعرض لحرب ممنهجة من داخل النادي.

وقال «ميدو» في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك بيتحارب من جوه النادي، أقول دائما أن الحرب الحقيقية على النادي الأبيض، ليست من الخارج كما يظن الجميع، بل من شخصيات داخل النادي ممن يتدعون حبهم للزمالك».

وأضاف :«الزمالك حصد الدوري، وبدأت المشاكل داخل النادي كالعادة، مثلما حدث بعد أي موسم فاز فيه ببطولة الدوري، حيث تم هدم أي فريق فاز للزمالك ببطولة، وهذا يحدث عن عمد».

وتابع:«90% من المشاكل التي يتعرض لها الزمالك من داخل النادي، ومن يتسبب في تلك المشاكل لا علاقة له بالنادي، ويعمل فقط لمصالحه الشخصية».

وأشار :«طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأبيض، غاضب لأن لديه مستحقات مالية متأخرة»، مضيفًا :«حسين لبيب، رئيس القلعة البيضاء، أبلغ طارق حامد في وجودي أن مشكلته المالية سيتم حلها في الأسبوع المقبل».