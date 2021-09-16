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ريال مدريد يضرب الإنتر في الوقت القاتل.. وفوز مثير لليفربول على ميلان

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باريس يسقط في فخ التعادل.. في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يضرب الإنتر في الوقت القاتل.. وفوز مثير لليفربول على ميلان

اقتنص ريال مدريد الإسباني انتصاراً ثميناً وقاتلاً، من ملعب مضيفه إنتر الإيطالي في بداية مشوار الفريقين (المجموعة الرابعة) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 1 - صفر، أمس الأربعاء، على ملعب "جوزيبي مياتزا"

ووقع البرازيلي رودريغو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (89).

وحقق ليفربول الإنجليزي فوزاً مثيراً على حساب ضيفه ميلان الإيطالي (3-2) في المرحلة الأولى للمجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسجّل لليفر كل من الإنجليزي فيكايو توموري (9 خطأ في مرمى فريقه) والمصري محمد صلاح (49) وجوردان هندرسون (69) في حين وقّع الكرواتي أنتي ريبيتش (42) والإسباني براهيم دياز (44) هدفي ميلان.

فيما اكتفى باريس سان جيرمان بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام مستضيفه كلوب بروج البلجيكي لحساب المجموعة الأولى.

وافتتح الفريق الباريسي التسجيل عبر لاعبه الإسباني أندير هيريرا 15، لكن أصحاب الأرض عادلوا الأرقام بواسطة كابتن الفريق هانز فاناكين 27.

واكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه لايبزيغ الألماني 6 - 3، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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