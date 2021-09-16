وائل جمعة: سنواجه ليبيريا وديًا نهاية الشهر.. ومتمسكون بضم محمد صلاح

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أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن معسكر المنتخب سيبدأ بشكل كبير يوم 28 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان بالاتفاق مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية: «نحن نسعى لاستكمال عمل الجهاز الفني السابق، وتقديم نجاحات تليق بمنتخب مصر».

وأضاف :«المنتخب سيواجه ليبيريا وديا بشكل كبير يوم 30 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن كارلوس كيروش اتفق مع الجهاز الفني على ذلك في الجلسة التي جمعتنا مساء الأربعاء».

وأضاف: «متمسكون بضم محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي في المعسكر المقبل، وهو لاعب كبير وسيشكل الفارق مع منتخبنا بشكل مؤكد».