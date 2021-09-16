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وائل جمعة: سنواجه ليبيريا وديًا نهاية الشهر.. ومتمسكون بضم محمد صلاح

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وائل جمعة: سنواجه ليبيريا وديًا نهاية الشهر.. ومتمسكون بضم محمد صلاح وائل جمعة: سنواجه ليبيريا وديًا نهاية الشهر.. ومتمسكون بضم محمد صلاح

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أكد وائل جمعة، مدير منتخب ، أن معسكر سيبدأ بشكل كبير يوم 28 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان بالاتفاق مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية: «نحن نسعى لاستكمال عمل الجهاز الفني السابق، وتقديم نجاحات تليق بمنتخب مصر».

وأضاف :«المنتخب سيواجه ليبيريا وديا بشكل كبير يوم 30 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن كارلوس كيروش اتفق مع الجهاز الفني على ذلك في الجلسة التي جمعتنا مساء الأربعاء».

وأضاف: «متمسكون بضم محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي في المعسكر المقبل، وهو لاعب كبير وسيشكل الفارق مع منتخبنا بشكل مؤكد».

المصرى اليوم

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