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كيروش يحدد موعد إعلان أسماء لاعبي استعدادًا لليبيا

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كيروش يحدد موعد إعلان أسماء لاعبي المنتخب استعدادًا لليبيا كيروش يحدد موعد إعلان أسماء لاعبي استعدادًا لليبيا

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حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات .

كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا.

المصرى اليوم

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