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أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه كان يتمنى التعاقد مع حسام حسن لتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بدلا من البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزونية: «مباراتي ليبيا يحتاجان إلى مدير فني يبث الحماس والروح في نفوس اللاعبين وحسام حسن كان الأمثل لتلك المهمة وليس كيروش، وسيكون هناك أزمة في قائمة المنتخب خلال المباراتين بسبب عدم وجود دوري أو كأس».

وأضاف: «هاني أبوريدة هو سبب عدم التعاقد مع حسام حسن، وبالأرقام كيروش عالمي ولكن لن يفيد المنتخب الوطني في الوقت الحالي على الإطلاق».