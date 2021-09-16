ضياء السيد يكشف كواليس الاجتماع مع كيروش

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كشف ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، عن كواليس الاجتماع مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة.

وكان كيروش، وصل إلى القاهرة صباح الأربعاء، لبدء مهمته مع منتخب مصر الأول خلفًا لحسام البدري، الذي تمت إقالته بعد التعادل مع الجابون، في التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية: «الاجتماع الأول مع كيروش، كان مثمرًا للغاية، حيث تم التعارف، وتحدثنا عن كل شئ يخص الفترة المقبلة، والترتيبات الخاصة بمعسكر مباراتي ليبيا».



وأضاف: «كيروش، تحدث عن كل التفاصيل التي تخص العمل والمعسكر، ووسائل الإعلام»، موضحًا:«المدرب البرتغالي طلب أن يكون هو المسؤول عن كل شيء يخص الحديث عن الفريق ومن بعده رئيس اتحاد الكرة».

وأضاف: «قمنا بتجهيز مباريات المحترفين، يومي السبت والأحد، كافة الاحصاءات، وكيروش أبلغنا بأننا في اجتماع دائم طوال الفترة المقبلة أثناء تواجده في مصر».

واشار: «كيروش، استفسر عن أحمد حسن كوكا لمعرفته به منذ أن كان يلعب في سبورتينج براجا في البرتغال، وطلب أن يقوم الجهاز الفني بمشاهدة كافة المباريات بشكل جماعي».

وواصل: «كيروش تحدث ايضا في كل التفاصيل الخاصة بالانضباط داخل المعسكر وخارجه، واستفسر عن المراكز التي يوجد بها نقص، كما استفسر عن حالة تريزيجيه ومحمد النني».

واوضح :«عندما علم كيروش مواعيد مباريات الموسم المحلي وكأس مصر، هو من طلب تأجيل المباريات»

وأكمل: «سيكون هناك معسكر يوم 28 سبمتبر، والمدير الفني يرغب في خوض مباراة ودية يوم 30 سبتمبر الجاري، وسيتم تحديد طرفها خلال الساعات المقبلة».