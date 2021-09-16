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رضا عبدالعال: توقيت تولي كيروش تدريب «خاطئ»

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رضا عبدالعال: توقيت تولي كيروش تدريب المنتخب «خاطئ» رضا عبدالعال: توقيت تولي كيروش تدريب «خاطئ»

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أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، اعتراضه على توقيت التعاقد مع البرتغالى كارلوس كيروش، لتولى مهمة تدريب الوطنى الأول لكرة القدم.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «كان يجب التعاقد مع كيروش في بداية المشوار وليس في الوقت الحالي، والسيرة الذاتية لديه قوية للغاية، وتوقيت التعاقد معه لتدريب المنتخب الوطني خاطيء».

وأضاف: «كيروش مدير فني مميز للغاية ولكن كنت أتمنى أن يبدأ المشوار مع الفراعنة منذ البداية، وهناك أزمة في الوقت الحالى وهى عدم وجود الدورى والذى لن يتمكن من خلاله مشاهدة اللاعبين واختيار القائمة».

المصرى اليوم

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