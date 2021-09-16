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رفض محمود إسماعيل، الشاب العشرينى، سائق «توك توك»، بيع شقيقين، يقطنان البيت الملاصق له في عرب غنيم بحلوان، المخدرات بالشارع: «فى ستات وبنات بتمشى في الشارع وخايفة منكم»، لم يتحمل الشقيقان كلماته فاستعانا بثالث وساندهما والداهما، فقتلوا الشاب بـ4 طعنات قبل ضربه بـ«مواسير مياه» على رأسه، مضيفين للقائمة، شهيد شهامة جديدًا.

الجريمة وقعت أمام عينى والد «محمود»، الرجل السبيعينى، الذي لم تسعفه صحته ووهن حركته أن يدافع عن «فلذة كبده»، حين نادى أحدهم العجوز بعد طعن ابنه: «يا إسماعيل مش هتلحق تودى ابنك المستشفى، تعال شيل جثته».

«العجوز» أصيب بـ«جلطة»، نقل على إثرها إلى المستشفى، وشيعت جنازة ابنه إلى مثواه الأخير، وحين عاد الأب إلى منزله كان يرقد على سريره، مرددا: «محمود ابنى، كان أحن ولادى، الولد كان بيساعدنى في مصاريف البيت، عندى 5 بنات وهو كان بيساعدنى مع إخواته الصبيان، عاوز حقه عشان نارى تهدى»، قالها السبيعنى، وسالت الدموع على وجنتيه، ولم يستطع النطق بعدها.

والد شهيد الشهامة أصيب بـ"جلطة" بعد قتل ابنه

المأساة زادت في منزل «شهيد الشهامة»، فأمه المٌسنة المٌصابة بمرض السُكرى، لشدة حزنها وبكائها ليل نهار على الابن الضحية، أصيبت بـ«العمى»، وكادت تسقط على الأرض وهى تحكى من فرط آلامها: «نور عينى راح، محمود قتلوه بتوع المخدرات مكانش بيرضى بالغلط، كان خايف على الستات والبنات وإخواته، الجيران قتلوه وابنى كان بيساعدهم ويشيل معاهم أول ما بنوا بيتهم».

والدة «محمود» تحكى أن الضحية أطلق على نفسه «حتحوت القلب الطيب»، قبل وفاته، وطالب الجميع بمناداته بهذا الاسم، كأنه يودعنا: «هبقى عريس يا أمى، هتشوفينى عريس والله»، بحسب الأم المكلومة، فإن ابنها كان يصرّ على جملته، وهى تقول له: «يا ولدى هنشوف لك بنت الحلال، شقتك جهزت»، باكيةً تضيف: «جنازته كانت حفل زفاف عريس، الآلاف حضروها».

«محمد»، شقيق «محمود» الأكبر، يروى أنه وصل إلى منزله فوجد «محمد. ف»، وشقيقه «يوسف»، أكبرهما 20 عامًا، وهما من الجيران، يعتديان على أخيه المجنى عليه بسلاح أبيض بطعنه في بطنه وصدره، ويعاونهما ثالث شهرته «حبظلم»، الذي كان يحمل سلاحًا ويهدد الأهالى بعدم الاقتراب: «اللى هيحوش هقتله».

شقيق المجنى عليه يواصل كلامه: «كانوا متربصين لأخويا، لأنه منعهم كذا مرة من بيع المخدرات، وعرفنا إنهم كانوا عاوزين يقتلوه ويدفنوه في منطقة نائية بعيدا عن أعين الأهالى».

شهود العيان والأهالى يؤكدون أن المتهمين الشقيقين كانا يقطعان «الحشيش» أمام منزلهما، وينتظران قدوم الزبائن، وحين خرج «محمود» من منزله ووجدهما نشبت بينهم مشادة كلامية، بعد قوله لهما: «بلاش بيع قدام بيتنا وفى الشارع بتاعنا»، وانتهى الموقف بمأساة قتل الشاب العشرينى، قبل انطلاقه بـ«التوك توك» للعمل.

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الأهالى يستعدون لرسم صورة الضحية على جدران المنازل، حبًا فيه: «كان أحسن حد في منطقتنا عمره ما زعل حد، وكان في خدمة الجميع»، فيما كتب الأهالى على منزله: «منزل الشهيد محمود». قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.