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الجيزة: إزالة تعديات على مساحة 16 ألف متر أراضي دولة في العياط

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الجيزة: إزالة تعديات على مساحة 16 ألف متر أراضي دولة في العياط الجيزة: إزالة تعديات على مساحة 16 ألف متر أراضي دولة في العياط

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في اطار توجيهات السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة التعديات على الاراضي الزراعيه واملاك الدوله في اطار الموجه ١٨ وعدم التهاون في حق الدولة، قام مركز العياط اليوم بشن حملات مكبره أسفرت عن إزالة حالة تعدي على مساحة ١٦ الف م على اراضي املاك الدولة وهى عبارة عن استراحة ومصنع طوب طفلى بمنطقة جبل جرزا التابعة للوحدة المحلية بالقطورى في نطاق مركز ومدينة العياط.

وجارى متابعة ورصد أي حالات أخرى وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وذلك تحت إشراف السيد محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.

المصرى اليوم

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