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ميدو يوجه رسائل إلى جماهير : «اصحوا»

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ميدو يوجه رسائل إلى جماهير الزمالك: «اصحوا» ميدو يوجه رسائل إلى جماهير : «اصحوا»

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وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي السابق، رسائل إلى جماهير القلعة البيضاء، وذلك بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: «بقول للزمالكاوية (اصحوا)..أطالبكم بعدم الانسياق وراء صفحات السوشيال ميديا المأجورة»، مضيفا: «الزمالك نجح في حصد معظم البطولات التي شارك بها رغم الأزمات التي يتم تصديرها».

وأضاف :«هناك بعض الشخصيات يقولون أنهم زمالكاوية، لكنهم يتمنون خسارة الزمالك.. وأشخاص داخل النادي كان كل شغلهم الشاغل طوال الفترة الماضية إنهم يوقعوا حسين لبيب».

وواصل: «لجنة حسين لبيب، دفعت بالأمس 350 ألف دولار في قضية المهاجم الغاني اتشيمبونج، لاعب الفريق السابق، هل سمعتم أي شئ عن ذلك؟!».

وتابع: «كان ممكن جدا يخرجوا يقولوا الكلام ده، لأن ليس لهم أي علاقة بتلك القضية التي تسبب فيها إهمال بعض المجالس السابقة، لكنهم لم يفعلوا ذلك لأنهم «ناس محترمة».

المصرى اليوم

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