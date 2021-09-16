القوات المسلحة تهنئ بطل الكيك بوكسينج العقيد محمد عبده بفوزه ببطولة العالم للمحترفين

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القوات المسلحة تهنئ ابنها وابن مصر البار عقيد دكتور مهندس/ محمد عبده أبوستيت لفوزة ببطولة العالم للمحترفين في الكيك بوكسينج وحصوله على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم

وكان البطل المصرى محمد عبده، بطل العالم في الكيك بوكسنج، واجه خلال الشهر الجارى البطل الروسي الشهير نيكيتا سيروفيشكن، حيث استطاع البطل الدكتور محمد عبده خلال مسيرته أن يحصد بطولة العالم ٦ مرات و٥ مرات بطولة العرب ومرتين على كأس أفضل لاعب ولقب عميد لاعبي العالم وذلك للعبه وهو في عمر الاربعين.

وقال العقيد محمد عبده، بطل العالم في الكيك بوكسينج، أنه بدأ في ممارسة الرياضة منذ سن السادسة، بتشجيع من والده ووالدته، ومارس لعبة الجمباز والكونغ فو، وكان متميزا في الألعاب كافة، قبل أن يتجه في مرحلة الجامعة للعبة الكيك بوكسينج، مضيفا أن والديه كانا سببا من أسباب نجاحه في كافة الأمور، حيث زرع فيه والده عدم قبول الهزيمة وأن يثق في حلمه، وأن يستفيد بكل وقته ومجهوده للوصول إلى هدفه طالما قبل التحدى، خاصة أن البطل يمثل أيقونة لمن خلفه من الشباب، لذلك عليه أن يضع كل قوته في حلمه.

وأضاف العقيد عبده، أنه شارك في أول بطولة عرب للكيك بوكسينج وهو في السنة الثالثة من الجامعة، مؤكدا فخره بالتحاقه المؤسسة العسكرية التي كانت السبب الرئيسى في نجاحه وفى الدعم المتواصل له، وشارك في أول بطولة عربية بالأردن عام 1998 وحصل على ميدالية ذهبية وقتها، واستطاع أن يحصل عام 2001 على المركز الأول في كأس أسيا المفتوحة بالكويت، ولعب بطولة العرب في تونس والجزائر 2003 و2004 وحصل على المركز الأول، ومن عام 2004 حدث له إصابة حتى عاد عام 2017 للمشاركة مرة أخرى.

وأكد العقيد محمد عبده، بطل العالم في الكيك بوكسينج، أن القوات المسلحة كانت تعطيه دائما الدفع والتشجيع من أجل الحصول على البطولات، لافتا إلى أن البطولة العربية بالجزائر كانت من أصعب البطولات التي خاضها في تاريخه، حيث حدث له قطع في الرباط الصليبي في الأدوار التمهيدية بالإضافة إلى حدوث إصابة وصلت إلى ارتجاج في المخ.

ويوضح العقيد دكتور محمد عبده، أن رياضة الكيك بوكسنج، رياضة عالمية وتتكون مدة المباراة من 12 دقيقة، ولو حدث تعادل يكون هناك جولة رابعة، موضحا أن بطولة العالم الأخيرة شارك فيها 48 دولة، ويحدث تصفيات للوصول للبطل النهائي.

و أكد البطل المصرى أن هذه أول بطوله تقام في مصر والشرق الاوسط، ومن اهم المباريات في البطولة لقائه مع بطل روسيا، على لقب العالم للمحترفين، حيث استعد له جيدا عبر تدريبات شاقة على مدار الشهور الماضية،